Navigation

Autobrand in Heißen: Polizei sucht Zeugen

Veröffentlicht: Donnerstag, 25.09.2025 14:18

In der Nacht auf heute (25.09.) hat auf der Wienenbuschstraße ein Auto gebrannt. Das Feuer ist laut Feuerwehr auch auf ein anderes Fahrzeug und einen Busch übergegangen. 

© Foto: Feuerwehr Mülheim/Essen

Die Feuerwehr Mülheim konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und verhindern, dass er sich weiter ausbreitet. Verletzt wurde niemand, sagt die Feuerwehr.

Die Polizei ermittelt zur Brandursache – Brandstiftung kann sie nicht ausschließen.

Wenn ihr also etwas Verdächtiges gesehen oder mitbekommen habt, könnt ihr euch unter der 0201/829-0 oder per E-Mail unter hinweise.essen@polizei.nrw.de melden. 

Weitere Meldungen

Konzept gegen Gewalt an NRW-Schulen: Was geplant ist

Landtagsstudio Düsseldorf Die nordrhein-westfälischen Schul- und Innenministerien haben ein neues Programm gestartet, um Gewalt an Schulen zu reduzieren. Hier lest ihr die Vorhaben der Regierung.

"Schule ist kein Boxring" und "Kinder frei von Gewalt" steht auf Schildern während einer Demonstration unter dem Motto "Kinder brauchen Sicherheit – Schule ohne Rassismus" vor dem Schulamt Cottbus

Essen: Brandanschlag auf Obdachlosen

Ruhrgebietsnachrichten Die Essener Polizei ermittelt nach einen mutmaßlichen Mordanschlag auf einen Obdachlosen. Heute (23.9.

Streckensperrung: Tausende Pendler kamen nicht weiter

Lokalnachrichten Der Dienstagmorgen (23.9.) hat für viele Bahnpendler im Ruhrgebiet mit Ausfällen und Verspätungen begonnen.

skyline