Autobrand in Heißen: Polizei sucht Zeugen

Die Feuerwehr Mülheim konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und verhindern, dass er sich weiter ausbreitet. Verletzt wurde niemand, sagt die Feuerwehr.

Die Polizei ermittelt zur Brandursache – Brandstiftung kann sie nicht ausschließen.

Wenn ihr also etwas Verdächtiges gesehen oder mitbekommen habt, könnt ihr euch unter der 0201/829-0 oder per E-Mail unter hinweise.essen@polizei.nrw.de melden.