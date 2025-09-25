Autobrand in Heißen: Polizei sucht Zeugen
Veröffentlicht: Donnerstag, 25.09.2025 14:18
In der Nacht auf heute (25.09.) hat auf der Wienenbuschstraße ein Auto gebrannt. Das Feuer ist laut Feuerwehr auch auf ein anderes Fahrzeug und einen Busch übergegangen.
Die Feuerwehr Mülheim konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und verhindern, dass er sich weiter ausbreitet. Verletzt wurde niemand, sagt die Feuerwehr.
Die Polizei ermittelt zur Brandursache – Brandstiftung kann sie nicht ausschließen.
Wenn ihr also etwas Verdächtiges gesehen oder mitbekommen habt, könnt ihr euch unter der 0201/829-0 oder per E-Mail unter hinweise.essen@polizei.nrw.de melden.