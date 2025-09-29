Navigation

Gelsenkirchen: Schlägerei mit einem Toten und Verletzten

Veröffentlicht: Montag, 29.09.2025 12:10

Eine Mordkommission muss in Gelsenkirchen eine Massenschlägerei aufklären. Gestern am späten Abend (28.9.) gab es im Stadtteil Bismarck eine Auseinandersetzung mit mindestens 30 Beteiligten.

Dabei sollen Messer, Elektroschocker und Baseballschläger zum Einsatz gekommen sein. Polizei und Staatsanwaltschaft sprechen von einem regelrechten Tumult. Mindestens fünf Menschen sollen dabei schwer verletzt worden sein, vier von ihnen lebensgefährlich. Ein 56-Jähriger ist mittlerweile verstorben. Die Polizei hat noch vor Ort mehrere Verdächtige festgenommen. Sie sind 16 bis 52 Jahre alt, heißt es. Darunter seien drei Frauen und drei Männer. Die Ermittlungen der Mordkommission laufen auf Hochtouren.

