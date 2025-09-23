Navigation

Essen: Brandanschlag auf Obdachlosen

Veröffentlicht: Dienstag, 23.09.2025 11:03

Die Essener Polizei ermittelt nach einen mutmaßlichen Mordanschlag auf einen Obdachlosen. Heute (23.9.) am frühen Morgen sollen Unbekannte Müll unter einem Obdachlosen angezündet haben, der auf einer Bank an einer Bushaltestelle schlief.

© m.mphoto - stock.adobe.com

Gegen 2.20 Uhr wurde der Mann laut Polizei von der starken Hitze wach und konnte sich in Sicherheit bringen. Der 61-Jährige wurde nicht verletzt. Die Polizei setzte eine Mordkommission ein. Die Ermittler stellten fest, dass das Feuer unmittelbar unter dem Kopf des Obdachlosen gelegt worden war. Außerdem fanden sie im näheren Umfeld zahlreiche Drohungen gegen den Mann. Diese waren mit roter Schrift unter anderem an die Haltestelle geschrieben worden. Die Polizei versucht jetzt herauszufinden, wer das Feuer gelegt und die Hasskommentare hinterlassen haben könnte.

