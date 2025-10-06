CO-Alarm: Fünf Menschen im Krankenhaus

Fünf Bewohner, darunter drei Kinder im Alter zwischen elf und 16 Jahren, hatten das unsichtbare und giftige Gas eingeatmet. Sie wurden in Krankenhäuser nach Gelsenkirchen und Bottrop gebracht. Die Feuerwehr lüftete das Gebäude, bis sich das Kohlenmonoxid verflüchtigt hatte. Als Ursache hat die Feuerwehr einen Kohlegrill ausgemacht. Er soll auf der Terrasse zu nah an der Tür zur Wohnung gestanden haben, möglicherweise sogar zwischenzeitlich in der Wohnung. Das habe sich bislang nicht klären lassen.