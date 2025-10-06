Navigation

CO-Alarm: Fünf Menschen im Krankenhaus

Veröffentlicht: Montag, 06.10.2025 12:42

Nach einem Kohlenmonoxid-Unfall in Bottrop liegen fünf Menschen im Krankenhaus. Gestern Morgen (6.10.) wurde die Feuerwehr zu einem Haus gerufen, weil eine Bewohnerin gestürzt war. Beim Betreten des Hauses schlugen sofort die Warngeräte an und zeigten eine gefährlich hohe CO-Konzentration, heißt es.

© Michael Dahlke / FUNKE Foto Services (Symbolfoto)

Fünf Bewohner, darunter drei Kinder im Alter zwischen elf und 16 Jahren, hatten das unsichtbare und giftige Gas eingeatmet. Sie wurden in Krankenhäuser nach Gelsenkirchen und Bottrop gebracht. Die Feuerwehr lüftete das Gebäude, bis sich das Kohlenmonoxid verflüchtigt hatte. Als Ursache hat die Feuerwehr einen Kohlegrill ausgemacht. Er soll auf der Terrasse zu nah an der Tür zur Wohnung gestanden haben, möglicherweise sogar zwischenzeitlich in der Wohnung. Das habe sich bislang nicht klären lassen.

