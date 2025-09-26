Navigation

Start der schaurigen Saison im Movie Park

Veröffentlicht: Freitag, 26.09.2025 13:41

Der Movie Park Germany in Bottrop läutet morgen (27.09.) offiziell die dunkle Jahreszeit ein: Das jährliche Halloween Horror Festival startet.

Neu sind: Zwei Horrorattraktionen, eine Erweiterung von Hillbilly Town und laut Veranstalter "mehr Festival-Atmosphäre". Im hinteren Teil des Parks soll es einen Live-DJ-Act geben und einen neukonzipierten Essensbereich.

Insgesamt gibt es neun Horrorattraktionen, vier Scare Zones, eine Hypnose-Show und den traditionellen Monsteraufmarsch. 280 als Monster verkleidete Schauspieler sind dafür im ganzen Park unterwegs.

Das Halloween Horror Festival geht bis zum 9. November und ist im Preis für ein Movie Park Ticket enthalten. Wegen der großen Nachfrage wird empfohlen, Online-Tickets zu kaufen und den Besuch des Halloween Horror Festivals frühzeitig zu planen.

