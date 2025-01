Aktenzeichen XY: "Wer kennt diese Schlüssel?"

Im Juli 2004 wurde in den Dünen beim Örtchen Wassenaar, nahe Den Haag, die Leiche einer Frau gefunden. Bis heute ist ungeklärt, wer die Frau war und wie sie ums Leben kam. Bei der Obduktion fanden sich keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen, konnten aber auch nicht ausgeschlossen werden. Die unbekannte Frau hatte bei sich einen Schlüssel, der nachweislich an eine Verkaufsstelle in Bottrop ausgeliefert wurde. Er könnte laut Ermittlern zu einer Haus- oder Scheunentür gehören. Heute Abend wird der Fall noch einmal ausführlich in der Aktenzeichen-Sendung aufgerollt. Beginn ist um 20.15 Uhr.