RRZ: Feuerwehr löscht Brand in Parkhaus

Veröffentlicht: Montag, 06.10.2025 10:15

Heute am frühen Morgen (6.10.) hat es in einem der Parkhäuser am Rhein-Ruhr-Zentrum gebrannt. Die Mülheimer Feuerwehr wurde gegen 4:45 Uhr alarmiert. Zwei abgestellte Pkw-Anhänger hatten Feuer gefangen.

© Feuerwehr Mülheim

Als die Retter eintrafen, standen diese komplett in Flammen. Der Brand hatte bereits auf eine Metallfassade und ein Lager übergegriffen. Die Feuerwehr spricht von einer starken Rauchentwicklung. Drei Trupps rückten unter schwerem Atemschutz vor. Anschließend hat die Mülheimer Feuerwehr das Parkhaus mit Hochleistungslüftern vom Rauch befreit. Verletzte gab es nicht. Die Polizei untersucht jetzt, wie es zu dem Brand kommen konnte.

