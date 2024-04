Störung bei Kartenzahlung und Rauch in Saarn

An der Kasse wurden Bezahlvorgänge einfach abgebrochen und auch andere Funktionen standen zum Teil nicht zur Verfügung. So beklagten einige Kunden Probleme beim Online-Banking und am Geldautomaten. Die Störung ist deutschlandweit aufgetreten. Und auch Commerz- und Raiffeisenbanken sollen betroffen sein. Auf Nachfrage sagte uns ein Bankensprecher, daran sei ein internes Verschlüsselungsverfahren schuld, dessen Einsatz diese Störungen hervorgerufen habe. Mittlerweile sei der Fehler aber behoben. Trotzdem könne es im Laufe des Tages vereinzelt immer noch zu Abbrüchen beim Bezahlvorgang mit der EC-Karte kommen.

Rauchentwicklung in Sparkasse Saarn

Bei der Sparkassenfiliale in Saarn gibt es ein weiteres Problem. Dort entwickelt sich seit gestern durch einen technischen Defekt an der Vernebelungsanlage Rauch. Der Rauch gilt als ungefährlich, zieht aber auch in die Filiale. Aus Sicherheitsgründen und weil die Ursache noch nicht geklärt ist, bleibt die Filiale deshalb heute den ganzen Tag geschlossen. Auch der SB-Bereich ist davon betroffen. Die Sparkasse Mülheim nennt als Alternativen den Geldautomaten auf der Saarner Kuppe, die Hauptstelle am Berliner Platz und das Online-Banking.