Ab Dienstag werden Spardosen geleert

Heute (29.10.) ist Weltspartag. Das ist eigentlich der Tag, an dem in Mülheim viele Kinder und Jugendliche mit ihren Spardosen in die Sparkassen-Filialen kommen. Wegen Corona ist Schlange Stehen und gemeinsames Kleingeld Zählen aber nicht möglich, heißt es von der Bank. Deswegen hat sie den Weltspartag verlängert.

© Jürgen Theobald/FUNKE Foto Services