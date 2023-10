Besondere Aktionen zum Weltspartag

Der erste ist ein Malwettbewerb. Kinder sind dazu aufgerufen, das Sparkassenmaskottchen “Elli Eichhörnchen” zu malen und ihr Kunstwerk bis zum 10. November bei einer Filiale hier in Mülheim abzugeben. Auf die drei besten Künstler warten “Elli Eichhörnchen Überraschungspakete”. Außerdem gibt es einen Kreativwettbewerb unter dem Motto “Eichhörnchen in der kalten Jahreszeit”. Denkbar sind zum Beispiel Collagen, Zeichnungen, Fotoserien oder Gedichte zum Thema. Alle Mülheimer Grundschulen und Kindergärten sind aufgerufen, mitzumachen. Für jede Teilnahme spendet die Sparkasse 50 Euro an den Arche Park im Witthausbusch. Für die Gewinner gibt es Preise. Die besten drei Einsendungen in beiden Kategorien, also Kindergarten und Grundschule, können sich auf ein Preisgeld und ein “Elli Eichhörnchen XL” Kuscheltier freuen. Mitmachen könnt ihr noch bis Ende Januar 2024.





Einsendungen sind möglich:

- Per E-Mail an: Fotowettbewerb@spkmh.de





- Per Post an: Sparkasse Mülheim an der Ruhr, z.Hd. Kathrin Bergs, Berliner Platz 1, 45468 Mülheim an der Ruhr





- Persönlich nach vorheriger Terminabsprache