Viel Programm am "Tag des Gesundheitsamtes"

In der Sparkasse am Berliner Platz geht es morgen (19.3.) um eure Gesundheit. Das Mülheimer Gesundheitsamt und die Sparkasse laden zwischen 10 und 16 Uhr in die Kundenhalle ein. Geplant ist viel Programm rund um Gesundheit und Hygiene, sagt die Stadt.

© picture alliance/dpa | Bernd Weißbrod