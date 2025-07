Erdbohrungen in Dümpten

In Dümpten will die Stadt das Thema Erdwärme voranbringen. In mehreren Straßen in Dümpten werden im September Erdbohrungen gemacht, hat das Rathaus angekündigt. Ziel sei, mehr Häuser im Stadtteil mit der umweltfreundlichen Wärme versorgen zu können.

© Ralf Rottmann/ Funke Foto Services (Symbolfoto Wärmepumpe)