Solarenergie und Klimaschutz - Beratung im Juli

Am 8. Juli steht ein Austausch über Klima- und Wirtschaftsthemen für Unternehmen auf dem Programm. Am 17. Juli gibt es die nächste Solarsprechstunde. Am 30. Juli sind Betriebe aus Handwerk, Gewerbe und Industrie eingeladen, sich um zum Thema Fördermöglichkeiten rund um Klimaschutz schlau zu machen. Hauseigentümer können sich individuell in den Quartieren beraten lassen:





Jeden Donnerstag von 15 bis 18 Uhr

SWB Quartierspunkt, Oberheidtstraße 136, 45475 Mülheim an der Ruhr





Jeden Donnerstag von 15 bis 18 Uhr

Stadtteilbibliothek Styrum, Willy-Brandt-Platz 2, 45476 Mülheim an der Ruhr





Jeden Dienstag von 15 bis 18 Uhr

Stadtteilbibliothek Speldorf, Frühlingsstraße 35, 45478 Mülheim an der Ruhr





