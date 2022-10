Weltspartag ist in Mülheim eine Sparwoche

Alle Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren mit einem Konto bei der Sparkasse können dann kostenlos Geld einzahlen. Alle Kinder, die etwas einzahlen, bekommen einen Kuschel-Dino geschenkt. Ab 18 Jahren ist das Einzahlen nicht mehr kostenlos. Die Stadtsparkasse Mülheim hat sich im Rahmen der Sparwoche einen Wettbewerb ausgedacht. Für das Maskottchen, den Dino Tori, können Kita-Gruppen und Schulklassen bis zum 31. Januar 2023 eine selbst gebastelte Burg einreichen. Sie können die Burg malen, basteln oder bauen. Die besten drei Gruppen und Klassen bekommen am Ende einen Preis. Mit diesem Formular können sich die Klassen und Gruppen anmelden. Der Beitrag kann per E-Mail an fotowettbewerb@spkmh.de, per Post oder persönlich eingereicht werden. Den Weltspartag gibt es schon seit fast 100 Jahren. Offiziell wird er jedes Jahr am 31. Oktober gefeiert.