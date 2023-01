Sternsinger spenden Segen und sammeln Spenden

Die Sternsinger sind teilweise schon seit ein paar Tagen unterwegs, z.B. in der Gemeinde St. Mariae Geburt in der Stadtmitte oder auch in Broich und Speldorf. In Styrum ziehen die Sternsinger der Gemeinde St. Mariae Rosenkranz heute und morgen los. In Deutschland gibt es den Brauch seit über 60 Jahren. Seitdem besuchen nach Weihnachten meist Gruppen von Kindern die Haushalte, bringen den traditionellen Segen an und sammeln Spenden. Bislang kamen so fast 1,2 Milliarden Euro für Kinder in armen Ländern zusammen.