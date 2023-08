85 Gruppen sammeln Geld für Kinder in Not

Die Summe liegt deutlich höher als im Vorjahr, als es noch Einschränkungen im Rahmen der Pandemie gab. Dieses Mal konnten die Sternsinger wieder persönlich von Haus zu Haus ziehen. Das gesammelt Geld ist gedacht für Einrichtungen, die sich weltweit um die Rechte von benachteiligten Kindern kümmern. In diesem Jahr steht die Lage von indonesischen Kindern im Mittelpunkt. Das Geld geht an eine Einrichtung, die sich um Kinder kümmert, die Opfer von Gewalttaten geworden sind. In Oberhausen haben vier Gruppen fast 96.000 Euro gesammelt. In Mülheim haben drei Gemeinden rund 18.000 Euro Spendengeld gesammelt.