Sternsinger setzen auf Online-Angebote und "Segen to go"

Bei uns im Ruhrgebiet setzen die Sternsinger jetzt auf digitale Angebote und einen "Segen to go". Das berichtet das Bistum Essen. Anders als in den Vorjahren verzichten die Gemeinden auf Hausbesuche der Sternsinger.

© Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services