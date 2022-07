Steigende Preise - AWO bietet Finanzcheck an

Ziel ist, auf die künftig steigenden Lebenshaltungskosten vorbereitet zu sein. In der Aktionswoche kann man spontan vorbeikommen, ohne sich vorab anmelden zu müssen. Die Beratungen laufen in den Räumen der AWO auf der Hauskampstraße 58 in Mülheim, vom 25.Juli bis 29.Juli in der Zeit von 9 bis 17 Uhr.