Protest gegen Sparpläne

Nach Angaben der Freien Wohlfahrtspflege will das Land im nächsten Jahr rund 83 Millionen Euro im Sozialen Bereich einsparen. Dieses Geld werde in der Armutsbekämpfung, in Beratungsstellen, im Offenen Ganztag und in der Integration von Menschen mit Behinderungen dringend benötigt, sagt die Freie Wohlfahrtspflege. Aufgrund der Inflation sei das Geld in den Wohlfahrtsverbänden schon jetzt sehr knapp.