Steigende Nebenkosten belasten Familien

In der Auswertung steht, dass vor allem Familien, in denen es keine Berufsabschlüsse gibt, dadurch von einer akuten Finanzkrise bedroht wären. Das Portal hat 14 Großstädte in Deutschland untersucht. Bei uns im Ruhrgebiet sind Essen und Dortmund dabei. Gerechnet wurde beispielhaft für eine 90-Quadratmeter-Wohnung. Demnach liegt der Anteil der Kosten für die Warmmiete bei Familien ohne Abschluss in Dortmund und Essen bei 38 bis 39 Prozent. Familien mit Berufsabschluss könnten eine Verdopplung der Nebenkosten dagegen besser wegstecken. Hier liegt der Anteil bei rund 30 Prozent. Am besten verkraften können drastisch steigende Kosten Akademiker-Familien. Hier macht die Warmmiete in den beiden Städten nur 21-22 Prozent vom Bruttogehalt aus. Ob die Nebenkosten derart heftig steigen werden, ist offen. Die Auswirkungen einer möglichen Preisbremse für Erdgas und Strom sind nicht in die Untersuchung eingeflossen.