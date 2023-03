Startschuss für Yonex German Open

Die Stadt Mülheim rechnet vor allem an den Finaltagen ab Freitag mit einer angespannten Parksituation rund um die Westenergie Sporthalle. So wird der Parkplatz am Hallenbad Süd gesperrt. Um etwas zu entlasten, werden weitere Parkmöglichkeiten am Fahrbahnrand eingerichtet und die Verkehrsreglungen rund um die Halle geändert. Die Stadt bittet darum, wenn möglich mit dem ÖPNV anzureisen oder auch die Parkhäuser am Forum, am EKM und am StadtQuartier Schloßstraße zu nutzen.