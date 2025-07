University Games: Verkehr rund um Sporthalle geändert

In der Westenergie Sporthalle laufen im Rahmen der FISU World University Games aktuell Badmintonspiele.

Deshalb gibt es laut Stadt folgende Verkehrsänderungen rund um die Halle:

Die Straße „An den Sportstätten“ wird aus Richtung Kaiserstraße kommend zur Einbahnstraße. Auch die Kämpchenstraße und die Südstraße sind zum Teil nur noch in eine Richtung befahrbar, sagt die Stadt.

Der Parkplatz an der Südstraße ist während der gesamten Veranstaltungszeit ausschließlich für akkreditierte Teilnehmer der Spiele reserviert. Auch das Laden von E-Autos an den dortigen Ladesäulen sei aktuell nicht möglich. Die Parkplätze am Hallenbad Süd sowie die Flächen gegenüber der Sporthalle könnt ihr aber weiterhin nutzen, heißt es von der Stadt.

Wenn ihr mit Bus und Bahn anreisen möchtet, empfiehlt die Ruhrbahn folgende Fahrt ab dem Hauptbahnhof: Mit den Bussen Richtung Rathausmarkt bis (H) Mülheim Stadtmitte fahren und dann in die Tram 112 umsteigen, Ausstieg (H) Sportzentrum Südstraße.