FISU World University Games starten

Das Ganze ist wie Olympia nur eben für Studenten. Über 8.500 Athleten aus der ganzen Welt treten in 18 Sportarten an. Unter anderem in Bochum, Duisburg, Essen, Mülheim und Hagen. Los geht es heute Abend um 20 Uhr mit der Eröffnungsfeier in Duisburg. Sportlich wird es bei uns in Mülheim in der Westenergie Sporthalle. Ab morgen (17.07.) könnt ihr euch dort Badmintonspiele anschauen.

Ansonsten gibt es zum Beispiel Leichtathletik in Bochum, Beachvolleyball in Duisburg, Fechten und Tennis in Essen.

Tagestickets bekommt ihr für etwa 13 Euro. Für 80 Euro gibt es den Ground Pass - quasi eine Dauerkarte für alle Sport-Veranstaltungen. Die Games laufen bis zum 27. Juli.

Alle weiteren Infos und den Ablaufplan findet ihr hier.