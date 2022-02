Startschuss für Diskussion um neue Gesamtschule

Entsprechende Pläne sind laut WAZ gestern im Bildungsausschuss diskutiert worden. Hintergrund ist demnach Überlegungen, dass langfristig an den weiterführenden Schulen in Mülheim weitere sieben Züge eingerichtet werden müssen. Denkbar wäre, bestehende Standorte massiv zu erweitern oder eben eine vierte Gesamtschule zu bauen. Ein Beratungsunternehmen hat laut Bericht die Idee gestern vorgestellt. Sie sieht große Vorteile, weil an so einer Schule alle Abschlüsse gemacht und Ganztagsbetreuung angeboten werden könnten. Der Bau einer neuen Schule könnte sich allerdings sehr lange ziehen und müsste europaweit ausgeschrieben werden. Die Stadt rechnet dem Bericht nach mit Kosten von 80 bis 120 Millionen Euro.