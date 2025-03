Weiterführende Schulen - Ausgleichsverfahren läuft

Der ganz große Run auf die weiterführenden Schulen in Mülheim scheint abzuebben. Eltern haben Anfang März an Haupt-, Realschulen und Gymnasien nicht mehr ganz so viele Kinder angemeldet wie in den Vorjahren.

© www.blossey.eu / FUNKE Foto Services