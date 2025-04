Schulen wegen Drohungen geschlossen

In Duisburg bleiben heute viele Schulen geschlossen. Grund sind Drohschreiben, die an die Schulen geschickt wurden. Das sagt die Polizei in der Nachbarstadt. Unbekannte äußern sich demnach in verschickten E-Mails rechtsradikal und haben für den heutigen Tag Straftaten an den Schulen angekündigt. Betroffen sind demnach 14 Gesamt- und Sekundarschulen in Duisburg. Der Staatsschutz hat Ermittlungen aufgenommen.