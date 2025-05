Drohmails an Mülheimer Schulen, keine akute Gefahr

Denn solche Mails sind massenhaft auch an Schulen in weiteren Städten verschickt worden. Bereits am Freitag hatten im Ruhrgebiet mehrere Schulen unter anderem in Duisburg und Oberhausen solche Drohmails erhalten. In Mülheim sind unter anderem die Karl Ziegler-Schule, die Realschule Broich und die Schule am Hexbachtal betroffen, sagte uns die Leitstelle der Polizei. Da es sich laut der Experten aber nicht um ernsthafte Bedrohungen handelt, findet der Unterricht weiter ganz normal statt. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, um die Absender zu finden.