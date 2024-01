2023: Bombendrohungen an vielen Schulen

Das steht in einem Bericht des Schulministeriums an den Landtag. Die Drohungen sind demnach allerdings direkt als "nicht ernsthaft" eingestuft worden. Teilweise seien gleichlautende Drohungen an mehrere Schulen oder Einrichtungen in NRW gegangen. In zwei Fällen offener Drohungen habe es eine polizeiliche Gefährderansprache gegeben. Die anderen Fällen führten offenbar zu keinen möglichen Tätern. Schulministerin Feller sagte, dass Schulen Drohungen - egal wie ernst zu nehmen sie sein mögen - alle an die Polizei weiterleiten sollen. Schüler sollen auch weiterhin alles Verdächtige melden.