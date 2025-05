Mehrere Schulen im Ruhrgebiet erhalten Drohmails

Die Drohschreiben haben die Täter laut Polizei per Mail an die Schulen verschickt. Der Inhalt der Mails sei immer gleich. Was genau drin steht, sagt die Polizei nicht.

Auch in Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz haben die Schulen am Morgen Drohmails bekommen. Laut Polizei sei es allein wegen der Masse an Mails unwahrscheinlich, dass eine konkrete Gefahr besteht. Die Polizei fährt in einigen Städten trotzdem vorsichtshalber verstärkt Streife, heißt es.