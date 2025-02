Gesamtschule: Nicht alle bekommen einen Platz

Anfang März laufen die Anmeldeverfahren für die übrigen weiterführenden Schulen in Mülheim. Noch davor soll ein sogenanntes Ausgleichsverfahren durchgeführt werden, sagt die Stadt. Schülerinnen und Schüler, die eine Absage bekommen, müssen an einer anderen weiterführenden Schule angemeldet werden. Die meisten Anmeldungen gibt es mit 287 an der Gustav-Heinemann-Schule, gefolgt von der Willy-Brandt-Schule mit 161 und der Gesamtschule Saarn mit 142. Auffallend ist, dass in diesem Jahr mehr Eltern aus umliegenden Städten ihre Kinder in Mülheim angemeldet haben, nämlich 86. Im Vorjahr waren es 62.