Start-Up saugt CO2 aus der Luft

Nebenan in Essen will ein Start-Up-Unternehmen die Luft von CO2 befreien gereinigt. Hierfür hat es einen riesigen Sauger gebaut, der heute in den Testbetrieb geht, berichten Medien. Bis zu 100 Tonnen CO2 sollen mit der Anlage aus der Luft geholt werden können - das entspricht dem, was etwa 10.000 Bäume im Jahr leisten.