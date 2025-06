Klimaschutz: Zwei Aktionen im Doppelpack

Die "Kindermeilen" richten sich in erster Linie an Grundschulen, vor allem an die ersten Klassen, heißt es. Vom 1. bis zum 19. September sollen die Kinder "Grüne Meilen" für einen nachhaltig zurückgelegten Schulweg sammeln, sei es zu Fuß, mit dem Fahrrad oder per Bus und Bahn, heißt es. Ergänzend gibt es "Rote Meilen" und "Blaue Meilen" zu sammeln. Dabei geht es um die Themen gesunde Ernährung und Energiesparen. Zeitgleich läuft die bekannte Aktion Stadtradeln. Dabei können wir alle Kilometer sammeln, die mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Anmeldungen sind ab sofort hier möglich. Eine gemeinsame Abschlussveranstaltung ist für den 29. September geplant.