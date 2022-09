Start für 39. Kinderfilmtage

Im Rio Kino am Synagogenplatz werden u.a. "Die Schule der Magischen Tiere", "Peterchens Mondfahrt" und "Mein Lotta Leben" gezeigt. Kinder zahlen 3€, Erwachsene 4€, für Gruppen ab zehn Personen werden pro Nase 2€ fällig. Das komplette Programm gibt es hier. Für Schulen gibt es extra Vorstellungen mit pädagogischem Begleitprogramm. Die Kinderfilmtage im Revier laufen bereits in der 39. Auflage. Es beteiligen sich auch die Oberhausener Lichtburg sowie die Essener Lichtburg und das Essener Kino Eulenspiegel an der Aktion.