Jury wählt Sieger des Kino-Malwettbewerbs

Der zweite Platz ging an den 10-jährigen Julian mit seinem Bild "Tracking". Der geteilte dritte Platz ging ebenfalls nach Mülheim, an Jannik und Julius von der Hölterschule. Insgesamt 70 Einsendungen gab es. Die schönsten Bilder waren in den Festival-Kinos in Mülheim, Essen und Oberhausen ausgestellt.