Anmeldestart für die Kinderfilmtage in Mülheim

In Mülheim ist wieder das Kino Rio am Start. Zu sehen gibt es zum Beispiel die Kinderfilmklassiker "Bibi Blocksberg" oder "Das fliegende Klassenzimmer". Zum kompletten Programm der Kinderfilmtage und Anmeldung geht es HIER. Die Vorstellungen im Kino Rio laufen immer um 11 Uhr. Neben Mülheim sind außerdem wieder Kinos in Oberhausen und Essen bei den Kinderfilmtagen dabei. Insgesamt gibt es 19 Filme zu sehen und das vergleichsweise günstig. Kinder zahlen 3,50 fürs Kino und Erwachsene 4,50 Euro.