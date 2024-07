Große Neuerung bei 41. Kinderfilmtagen

Das Festival läuft vom 21. bis zum 29. September im Mülheimer Kino Rio sowie in Kinos in Oberhausen und Essen. In der Auswahl sind u.a. Filme wie "Max und die wilde 7" oder "Das fliegende Klassenzimmer". Die Kinderjury verleiht den mit 1.000 Euro dotierten Preis an den besten deutschen Kinderfilm. Zum ersten Mal würdigt außerdem eine Jugendjury die beste schauspielerische Leistung eines Kindes in einer deutschen Produktion. Der EMO-Preis ist mit 2.000 Euro dotiert. Die Kinderfilmtage laufen bereits zum 41. Mal.