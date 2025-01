Standanmeldungen für "Voll die Ruhr" starten

Anmeldungen sind hier online möglich. Das Jugendfestival war letztes Jahr nach fünf Jahren Pause in alter Form auf die Schleuseninsel zurückgekehrt. 25.000 Besucher waren nach Angaben der Stadt da. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, heißt es. An dem Event beteiligt sind wieder das Kinder- und Jugendamt, der Stadtjugendring und die Arbeitsgemeinschaft der Offenen Türen. Am 24. Mai werden auf der Schleuseninsel wieder Mitmachaktionen, ein Bühnenprogramm und das traditionelle Entenrennen stattfinden. "Voll die Ruhr" gehört zu den größten Traditionsveranstaltungen bei uns in Mülheim.