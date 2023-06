Stadtteilfest am Aquarius lockt nach Styrum

Start ist um 12 Uhr. Das Aquarius-Team bietet Wasser-Erlebnis-Aktionen an. Es gibt Spiel- und Mitmachstationen u.a. mit Experimenten mit Wasser oder Kreativangeboten. Im Barockgarten wird eine Kunst- und Kunsthandwerksmeile aufgebaut. Das Spielmobil „Der dicke Brummer“ der Ruhrwerkstatt aus Oberhausen ist ebenfalls vor Ort sowie eine Hüpfburg. Für Essen und Trinken ist auch gesorgt, heißt es. Insgesamt sind 50 Einrichtungen, Vereine und Initiativen mit dabei. Das Aquarius Wassermuseum ist zum Tag der offenen Tür kostenlos zu besichtigen. In diesem Jahr hat auch das Schloß Styrum geöffnet und bietet Rundgänge an. Veranstalter sind die Begegnungsstätte Feldmann-Stiftung, der Bürgerverein Styrum und RWW. Unterstützt wird das Fest auch von der ALDI-Süd.