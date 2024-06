Stadt will von Vetorecht Gebrauch machen

Die Zentrale Unterbringungseinrichtung (ZUE) für Flüchtlinge in Raadt soll im Sommer 2025 schließen. Die Stadt Mülheim will von ihrem Vetorecht gegen eine Verlängerung des Mietvertrags Gebrauch machen. Das hat eine Stadtsprecherin mitgeteilt. Oberbürgermeister Marc Buchholz will über die Inanspruchnahme des Vetorechts in der Ratssitzung am 4.Juli abstimmen lassen. Mit diesem Schritt wolle er sein Versprechen einlösen, heißt es aus dem Rathaus.

