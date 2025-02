MWB baut neue Kita an der Parsevalstraße

Sie errichtet für die Graf Recke Stiftung in den nächsten Monaten eine vierzügige Kindertagesstätte. Der Neubau ist eine Erweiterung der Kita Arche an der Kluse. Hier werden 44 Kinder ab zwei Jahren in zwei Gruppen betreut. An der Parsevalstraße sollen Bagger und Bauarbeiter jetzt bis weit ins nächste Jahr beschäftigt sein. Eine Übergabe der Kita ist für das vierte Quartal 2026 geplant. Zum Kitajahr 2026/2027 soll der Betrieb aufgenommen werden können. Die Graf Recke Stiftung ist eine der ältesten diakonischen Einrichtungen Deutschlands.