Stadt will beim Offenen Ganztag und Kitas sparen

Laut Mendack gibt Mülheim pro Platz in der Offenen Ganztagbetreuung 2061 Euro aus. In der finanziell eher gut aufgestellten Stadt Düsseldorf ist es nur fast die Hälfte, nennt Mendack ein Beispiel. Auch bei der Beteiligung an den Kita-Kosten soll gekürzt werden. Laut Haushaltswurf sollen die Trägeranteile der Stadt von derzeit 50 auf nur noch 25 Prozent halbiert werden.