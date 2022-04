Stadt schafft mehr Platz für Ukraine-Flüchtlinge

Der Boden muss vorbereitet werden und Bauzäune mit Sichtschutz aufgebaut. Rund zwei Wochen soll es laut Mitteilung dauern, bis alles - einschließlich Mobiliar, Sicherheitsdienst und Versorgung - fertig ist. Bis zu 260 Plätze für Geflüchtete aus der Ukraine könnten so geschaffen werden. Die bisherigen Unterkünfte seien von der Kapazität her fast vollständig ausgeschöpft. Derzeit sind rund 1.230 Geflüchtete aus der Ukraine bei uns in der Stadt registriert. Rund 320 hat die Stadt untergebracht, fast 800 sind privat untergekommen.