Stadt plant Betreuungsplätze für neues Kita-Jahr

Für die 5.113 Kinder über drei Jahren sollen im kommenden Kindergartenjahr 4.833 Plätze zur Verfügung stehen. Das entspricht einer Versorgungsquote von 94,5 Prozent. Dafür müssen die Interimseinrichtungen am Saarner Erlenweg und an der Wilhelmstraße in der Stadtmitte weitermachen. Weil die neuen Kitas am Steigerweg und an der Teutonenstraße erst zum Ende des neuen Kita-Jahres fertig werden, bleiben auch die beiden städtischen Einrichtungen an der Richard-Wagner- und der Friedhofstraße weiter in Betrieb - und zwar noch bis Ende Juli nächsten Jahres. Schon diesen Sommer macht die Kita "Rettungsmäuse" auf dem Grundstück der ehemaligen Peter-Härtling-Schule am Wenderfeld in Dümpten auf. Es wird fünf Gruppen für 95 Kinder geben.

Für die Kinder unter drei Jahren stehen im neuen Kita-Jahr 1.198 Plätze zur Verfügung. Das entspricht einer Versorgungsquote von 25 Prozent. Dazugerechnet wird aber noch das Betreuungsangebot der Kindertagespflege. Damit steigt die Quote für die U3-Betreuung auf 48 Prozent.

Der Jugendhilfeausschuss muss am 7. Februar über die Pläne abstimmen, bevor sie an den Landschaftsverband Rheinland übermittelt werden.