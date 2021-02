Kitas bekommen "Prima Leben Zertifikat"

Es geht darum, im Kita-Alltag die Themen Bewegung, Entspannung und Ernährung zu leben und Kinder darüber zu einer gesunden Lebensweise zu animieren. Die Einrichtungen müssen für das Zertifikat bestimmte Kriterien erfüllen - zum Beispiel müssen sie die Themen pädagogisch vermitteln, brauchen einen Bewegungs- oder Mehrzweckraum, eine Bewegungsfachkraft muss aus- und fortgebildet werden und auch eine hauswirtschaftliche Mitarbeiterin ist nötig. Wünschenswert ist zum Beispiel auch die Zusammenarbeit mit einem Sportverein vor Ort. Das ist aber für die Auszeichnung kein Muss.

Das Zertifikat ist ein Gemeinschaftsprojekt

Das "Prima Leben Zertifikat" ist ein Gemeinschaftsprojekt von Mülheimer Sportbund, Mülheimer SportService , Gesundheitsamt und Amt für Kinder, Jugend und Schule. Zu den neu ausgezeichneten Einrichtungen gehören die Kita Hummelwiese in Heißen, die Kita Kleine Stifte in der Stadtmitte, die SieKids Energiezwerge und die Kita Heilig Kreuz in Dümpten, die Kita Sonnenblume in Holthausen, die Kita Kinderinsel in Speldorf und die Kita Die kleinen Strolche in Styrum.