Internetportal zur Vergabe von Kita-Plätzen

Eltern können in Zukunft deutlich einfacher einen Kita-Platz in Mülheim buchen. Die Stadt arbeitet an einem Internetportal, was dabei helfen soll. "Kita Plus" soll noch in diesem Jahr an den Start gehen - also bei Anmeldungen für das Kita-Jahr 2022/23.

© Martin Möller/FUNKE Foto Services