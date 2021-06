Kita-Betreuung läuft wieder normal

Die Einrichtungen sollten so das Personal besser einteilen können. Kita-Gruppen mussten wegen Corona vorsichtshalber voneinander getrennt werden. Der normale Betrieb ab heute ist für viele Eltern eine große Entlastung, sagt der Landeselternbeirat der Kindertagesstätten in NRW. Man habe deutlich gespürt, dass die Situation viele Eltern überstrapaziert hat. In den Kitas bei uns gilt weiter ein freiwilliges Testangebot. Allerdings soll es für die Kinder jetzt Lolli-Tests geben und nicht mehr die mit Wattestäbchen in Nase oder Rachen. NRW-Familienminister Stamp appelliert an die Eltern, ihre Kinder zweimal die Woche damit zu testen. Die Selbsttests bekommen Eltern kostenlos.