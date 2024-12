Stadt macht Betriebsferien - Notdienste eingerichtet

Jobcenter

Am 23. und 27. Dezember 2024 ist von 8 bis 13 Uhr und am 30. Dezember 2024 von 8 bis 14 Uhr ein Notdienst für die Standorte Eppinghofer Straße und Kaiser-Wilhelm-Platz eingerichtet.

Sozialamt

Zu den jeweils üblichen Öffnungstagen (Montag, Mittwoch, Freitag) und Öffnungszeiten ist bis 12.30 Uhr ein Notdienst für den Bereich „Wirtschaftliche Hilfen für besondere Personengruppen (Asyl)“ im Sozialamt, Ruhrstraße 1, eingerichtet. Es können nur Notfallanliegen bearbeitet werden.

Die Beratungsstelle des Sozialamtes für schwerbehinderte Menschen ist erst ab Donnerstag, 2. Januar 2025 wieder besetzt, sodass Anfragen nicht, beziehungsweise nur verzögert beantwortet werden können.

Terminvereinbarungen zwischen dem 19. Dezember 2024 und dem 1. Januar 2025 sind nicht möglich. Dringende Anliegen können jedoch direkt beim zuständigen Amt für Soziales und Wohnen Essen geklärt werden:

Amt für Soziales und Wohnen der Stadt Essen

Schwerbehindertenangelegenheiten und Elterngeld für die Städte Mülheim, Essen, Oberhausen

Klinkestraße 29-31, 45136 Essen

Tel: 0201 / 88-50583

Fax: 0201 / 88-50510

E-Mail: schwerbehindertenrecht@sozialamt.essen.de

Anlaufstelle #klima.an.der.ruhr

In der Zeit vom 23. Dezember 2024 bis 6. Januar 2025 bleibt die Anlaufstelle #klima.an.der.ruhr geschlossen. Ab 7. Januar 2025 ist die Anlaufstelle wie gewohnt dienstags und donnerstags in der Zeit von 10 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr für Interessierte da. #klima.an.der.ruhr ist ein zentraler Anlaufpunkt für alle, die sich für Klimaschutz und den Umgang mit den Folgen des Klimawandels interessieren und sich beraten lassen wollen.

Friedhofsverwaltung

Die Friedhofsverwaltung am Hauptfriedhof bleibt für dringende Angelegenheiten in den Betriebsferien erreichbar.

Touristinfo

Touristische Infos, Freizeittipps und Veranstaltungstickets erhalten Interessierte auch zwischen den Feiertagen. Die Touristinfo an der Schollenstraße 1 – betrieben von der Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST) – hat am 27., 28. und 30. Dezember 2024 zu den regulären Öffnungszeiten für Besucher*innen geöffnet: montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 14 Uhr. Vom 24. bis 26. Dezember 2024 und am 31. Dezember 2024 bleibt die Touristinfo geschlossen.

mein-muelheim.de

Kunstmuseum, Synagogenplatz 1

Das Kunstmuseum hat noch bis einschließlich 22. Dezember 2024 geöffnet – Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 11 bis 18 Uhr. Vom 23. bis 25. Dezember 2024 und vom 30. Dezember 2024 bis einschließlich 1. Januar 2025 bleibt das Kunstmuseum geschlossen. Vom 26. bis 29. Dezember 2024 und ab 2. Januar 2025 ist das Kunstmuseum von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Das Büro des Kunstmuseums ist vom 23. Dezember 2024 bis einschließlich 3. Januar 2025 nicht besetzt.

Stadtbibliothek

Die Stadtbibliothek im MedienHaus und die vier Schul- und Stadtteilbibliotheken schließen vom 23. Dezember 2024 bis einschließlich 1. Januar 2025. Auch eine Rückgabe der Medien über den Rückgabeautomaten im Foyer der Stadtbibliothek im MedienHaus ist vom 21. Dezember 2024 um 14 Uhr bis zum 2. Januar 2025 um 8 Uhr nicht möglich. Ab dem 2. Januar 2025 sind die Stadtbibliothek im MedienHaus und auch die vier Schul- und Stadtteilbibliotheken wieder zu den üblichen Öffnungszeiten zu erreichen.

Stadtarchiv

Der Lesesaal des Stadtarchivs im Haus der Stadtgeschichte schließt am Donnerstag, 19. Dezember 2024 um 16 Uhr. Ab dem 7. Januar 2025 ist er dann wieder zu den gewohnten Zeiten (dienstags 9 bis 18 Uhr) geöffnet.

Städtisches Tierheim

Das Tierheim an der Horbeckstraße ist in der Zeit vom 21. Dezember 2024 bis einschließlich 1. Januar 2025 geschlossen. Den Notdienst für Fundtiere übernimmt die Berufsfeuerwehr unter den Telefonnummern 0208 / 455-3790 oder 0208 / 455-3792. In Notfällen kann bis 13 Uhr eine Nachricht auf den Anrufbeantworter unter der Telefonnummer 0208 / 372-211 gesprochen werden; dieser wird regelmäßig abgehört. Reguläre Besuchstage im Tierheim finden wieder ab 2. Januar 2025 statt.

Arche-Park Witthausbusch

· 23. Dezember 2024 – geschlossen

· 24. Dezember 2024 – geschlossen

· 25. Dezember 2024 – geschlossen

· 26. Dezember 2024 – 11 Uhr bis 17 Uhr

· 27. Dezember 2024 – 11 Uhr bis 17 Uhr

· 28. Dezember 2024 – 11 Uhr bis 17 Uhr

· 29. Dezember 2024 – 11 Uhr bis 17 Uhr

· 30. Dezember 2024 bis 1. Januar 2025 – geschlossen

Bäder

Öffnungszeiten in den Weihnachtsferien 2024/2025 im Überblick:

Datum Friedrich-Wennmann-Bad Hallenbad Süd

23. Dezember 2024 7 bis 19 Uhr 7 bis 15 Uhr

24. Dezember 2024 geschlossen geschlossen

25. Dezember 2024 geschlossen geschlossen

26. Dezember 2024 geschlossen geschlossen

27. Dezember 2024 7 bis 21 Uhr 12 bis 19 Uhr

28. Dezember 2024 7 bis 21 Uhr 8 bis 13 Uhr

29. Dezember 2024 7 bis 20 Uhr 8 bis 13 Uhr

30. Dezember 2024 7 bis 19 Uhr 7 bis 15 Uhr

31. Dezember 2024 geschlossen geschlossen

1. Januar 2025 geschlossen geschlossen

2. Januar 2025 7 bis 21 Uhr 7 bis 15 Uhr

3. Januar 2025 7 bis 21 Uhr 12 bis 19 Uhr

4. Januar 2025 7 bis 21 Uhr 8 bis 13 Uhr

5. Januar 2025 7 bis 20 Uhr 8 bis 13 Uhr

Auf der Internetseite (www.swimh.de) und auf dem Instagram-Account (www.instagram.com/friedrichwennmannbad) des Friedrich-Wennmann-Bades werden aktuelle Informationen veröffentlicht, falls das Bad aufgrund Personalmangels nicht öffnen kann.