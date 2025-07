Neues Design für Internet-Auftritt der Stadt

Der neugestaltete Auftritt soll klarer strukturiert und einfacher zu bedienen sein, heißt es. Das Webdesign passt sich automatisch an das jeweilige Endgerät an, also PC, Tablet oder Smartphone. Der Relaunch ist ein sehr komplexes und aufwändiges Projekt, heißt es. So müssen rund 15.000 Internetbeiträge im laufenden Betrieb zusätzlich zu den täglichen Aufgaben von den Fachbereichen gesichtet, überarbeitet und vom alten ins neue System übertragen werden, sagt die Stadt. Abgeschlossen ist das Projekt demnach noch nicht. Ein Teil der Informationen bleibe vorläufig auf der alten Internetseite verankert, sei aber uneingeschränkt auffindbar. Erst wenn alles übertragen ist, soll die alte Seite abgeschaltet werden.