Geänderte Öffnungszeiten am Rosenmontag

Auch die Sparkasse Mülheim öffnet am Rosenmontag nicht. Die Hauptstelle und alle weiteren Filialen bleiben geschlossen. Die Verbraucherzentrale in Mülheim macht am Rosenmontag keine Beratung und bleibt ebenfalls geschlossen. Der Wertstoffhof an der Pilgerstraße ist geöffnet, jedoch kürzer als normal. Bis 12:30 Uhr können wir am Rosenmontag dort Müll entsorgen. Ab Dienstag öffnet dann wieder alles wie gewohnt.