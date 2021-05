Stadt gibt Spielplatz wieder frei

Mit dem Wert von 0,008% gelte der Spielplatz damit als asbestfrei, heißt es in einer Mitteilung. Die Faser könne auch von früheren Freisetzungen, z.B. Bremsbelägen stammen. Die Stadt hatte den Spielplatz am 19. Mai gesperrt. Grund dafür waren Abbrucharbeiten an einer Hausfassade in der Nähe. Sie seien nicht fachmännisch erfolgt, heißt es. Das Material könnte giftiges Asbest enthalten.